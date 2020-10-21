台股持續高檔震盪，市場資金轉進外資持股低的資產股。六福(2705)旅遊集團今（21）日在買盤敲進下放量勁揚，最高飆漲9.41％至22.1元，創近9年高點。終場仍大漲7.43％、收於21.7元，領漲觀光類股，收盤價亦創逾8年半高點，成交量躍增76％至2776張。

六福股價自9月起向上震盪走揚，1個半月來波段漲幅已逾35％。觀察法人動向，三大法人上周合計調節賣超六福247張，本周轉站多方、反手回補102張。

由於暑期旺季高峰已過，六福9月自結合併營收1.16億元，月減達53.49％、年減達29.5％，降至近4月低點。不過，合計第三季合併營收6.06億元，季增達1.64倍、僅年減0.46％。累計前三季合併營收11.5億元、年減28.11％，續處近25年同期低點。

六福今年受新冠肺炎疫情衝擊，邊境管制衝擊旗下六福萬怡酒店住房業務，申請危老重建的「起家厝」六福客棧亦提前於5月底熄燈。不過，隨著疫情趨緩帶動暑期國旅需求報復性反彈，旗下六福村主題遊樂園暑期業績暢旺、入園人次高達60萬。

展望後市，面對後疫情時代的國旅市場出現質變，六福決議發揮集團擁有的土地及生態資源優勢，以藝創、農創2方向規畫相關遊程，持續開發樂齡、藝創等潛力客群市場，推出各種特色住房專案及話題商品，搶攻深度體驗國旅商機。

至於已通過危老重建、於6月底轉作防疫旅館的六福客棧，六福預計作為防疫旅館至年底，明年初啟動進一步工程規畫、首季開始動工。未來將改建為地上21層、地下5層的「酒店式商辦」，提供A級商辦結合酒店式服務管理，有旅館也會做為支應商辦需求。

因應2020 ITF台北國際旅展即將登場，六福於15日提前啟動線上旅展，除推出餐券及主題樂園優惠券外，亦首度推出集團聯合住宿券，並針對樂齡族群推出關西六福莊樂齡漫遊、六福萬怡散測旅行等高「CV值」住房專案，持續以深度體驗差異化路線搶攻國旅商機。

(時報資訊)