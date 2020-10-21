中鴻(2014)今日開出11月內銷盤價，隨著中鋼續漲11月盤價，中鴻也跟漲，內銷熱冷軋每噸再漲700元，同步呈現連續第五個月調漲，下半年鋼市逐步回溫，第四季旺季高峰到來有利營運。

中鋼已開出11月內銷盤價，國際鋼價續揚帶動，中鋼11月內銷鋼品盤價平均調幅為5.02%，擴大漲幅且呈現連續第五個月調升，並預期年底前鋼市仍維持走升格局。

隨著中鋼先調漲11月和第四季內銷盤價，中鋼集團中鴻最新開出的11月盤價，也再度全面調漲內外銷價格，為連續第五個月全面漲價，其中，內銷產品每噸漲700元，漲幅相比10月的漲千元略微收斂。

中鴻最新盤價出爐，內銷部分，熱軋、冷軋，每公噸均上漲700元。外銷開平高盤，每公噸漲0-40美元；此次內外銷均開高盤，為連續第五個月調漲，顯示鋼市下半年逐步復甦，拉動產品價格。

中鴻本次續開高盤，除了近來歐美鋼市維持高檔，亞洲鋼價續穩，加上鋼市傳統旺季效應帶動，下游接單續旺，且整體料源偏緊，預計鋼價將呈現穩中趨堅的走勢。

下半年鋼市走出谷底，從第三季報價來看，中鴻7月盤價止跌回升，內銷熱冷軋等產品調升500-800元，外銷也開漲，依地區和產品別每公噸調漲20-30美元。中鴻8月內銷、外銷盤價續開高，內銷部分，熱軋、冷軋及熱浸鍍鋅，每公噸調漲300-500元，外銷價格每公噸調漲20-25美元。9月內銷、外銷盤價也再開高，內銷部分，熱軋、冷軋及熱鍍鋅價格，每公噸均上漲700元，外銷同步開高，依產品及地區分別漲30-40美元。10月內銷、外銷盤價也再開高，內銷產品每噸大漲1000元，外銷同步開高盤，每公噸漲25-30美元。

下半年鋼市擺脫頹勢，中鴻自7月至11月單月盤價逐月調升，內外銷均漲，有利於下半年營運改善，下半年可望轉盈，全年預估可望損平、挑戰小賺。

(時報資訊)