摩根投信今舉行第四季投資產望說明會，摩根亞洲首席市場策略師許長泰(TaiHui)表示，明年美元仍有貶值空間，而4Q投資建議多元分散，股市首選亞股、科技股票和醫療保健等；而債市則看好高收債和新興市場債。

美國本土新冠疫情再次攀升，加上全球政經格局因新冠疫情所引發的動盪，都讓今年美國總統大選成為舉世關注的焦點。摩根投信表示，新冠疫情與大國競爭將改變日後全球的政經與治理環境，「政治」、「政策」、「疫情」為當今市場三大變數，讓全球經濟在復甦過程中充斥不確定性，所以投資人除了務必要留在投資市場上外，更要透過信用債券與分散股票投資的策略，才能穩健的參與全球經濟的長期復甦。

許長泰(TaiHui)指出，為了因應新冠疫情所帶來的經濟衝擊，各國在過去半年內相繼推出許多的財政與貨幣政策，特別是在聯準會主張把目前的低利率水準延續到2023年、並改採平均通膨架構做為未來是否升息的依據後，此舉意味在資金環境不變的前提下，各國的財政政策將更加重要。

許長泰說，以美國來看，該國經濟發展的趨勢不太會因總統大選就出現改變，在11月大選前，國會通過新一輪財政刺激方案的可能性較低，但在大選結束之後，若美國還不能推出有效的財政刺激，將會增添第四季該國經濟成長的不確定性。

此外，即使是經濟增長較領先的中國，北京當局在十月底也要召開第十九屆五中全會，所以市場也相當關注北京即將推出的「第十四個五年經濟建設計劃」。許長泰說，特別是在擴大內需與科技研發上，北京將推出哪些政策緩和來自美國的壓力，也相當受到市場矚目。

摩根投信環球市場策略師林雅慧(Agnes)表示，在聯準會已決定對通膨採平均架構、主張目前的利率水準延長到2023年後，低廉的資金成本會持續成為金融市場的基本生態。不但有助信用型債券的表現，也有利於股票資產的長期表現。所以投資人應該繼續留在市場，以高收益債為收益策略的核心，再輔以股票資產的配置。

林雅慧補充，過去半年股市反彈相當明顯，但九月份的市場動盪，反而給股票中、長線進場的機會。以企業獲利來看，2021年全球的企業獲利年增預估都相當亮麗。其中美國增加26%、新興市場增加32%、亞太不含日本增加24%、歐洲更是增加40%。但這一切的預估，都仰賴於疫苗研發的進度與各國政策的穩定性，如果全球經濟不能進入全面復甦，新冠疫情所造成產業分化的現象也就會持續，進而影響到資本市場的走勢。

(時報資訊)