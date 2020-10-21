（18：25更新）
東北風及颱風外圍環流的共伴效應影響，北部東半部易有短時強降雨！氣象局將雙北雨勢提升為豪雨警戒，今(21日)晚至明(22日)晨宜蘭地區及大台北山區有局部大雨或豪雨發生的機率；基隆北海岸、恆春半島及花蓮臺東地區有局部大雨發生的機率。
氣象局表示，第17號輕度颱風沙德爾，今天8時位於鵝鑾鼻南南西方710公里的海面上，向西北西移動，今天凌晨已通過呂宋島進入南海，此颱風未來有持續增強的趨勢，今明兩天將提供較多的水氣輸送至臺灣附近，因此臺灣地區降雨會趨於明顯。
氣象局長鄭明典也在臉書PO文，指出台灣東半部有雨，西半部無雨，「大自然來幫我們劃界」，而北海岸的歸屬比較複雜一點。讓網友們哀號「多拉些雨過山吧!颱風加油」、「西邊還是白素素 快點下雨吧!」、「曾文水庫:天公伯請不要有地域性歧視」、「北部、基隆不管怎樣，都在下雨」。
(中時新聞網)
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