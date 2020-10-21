100歲照樣搖擺！由明輝社會福利慈善事業基金會與台南市立醫院舉辦的「銀髮擂台show」吸引14隊近400人組隊參賽，其中，80歲以上長者有52位，最吸睛的是七股區失智照護據點黃金從、關廟區東勢社區郭懷淵都是百歲人瑞，老當益壯的兩人，照樣上台尬舞，主辦單位也特別為兩老慶生，比賽成績揭曉，由歸仁區農會高齡創新學習班奪冠。

重陽節前夕，永康社教中心今天舉辦「第四屆銀髮擂台show」，台南市長黃偉哲夫人劉育菁女士、永康區長張睿民等貴賓都出席幫長輩們加油打氣。黃金從、郭懷淵兩位百歲人瑞也分享長壽祕訣，就是天天準時到關懷據點報到，參加課程有助於動腦健身，維持身心健康。

百歲人瑞、關廟區東勢社區郭懷淵(右二)上台尬舞。(曹婷婷攝)

主辦單位特別為百歲人瑞黃金從(左四)、郭懷淵(右四)慶生。(曹婷婷攝)

銀髮擂台show首次到永康舉辦，許多失智照顧據點、社區發展協會組隊參加，總共14個隊伍，除了東區失智照護據點、歸仁區失智照護據點、關廟區失智照護據點、七股區失智照護據點、台南地區農會、金菲凡舞蹈健促班、東區富強社區發展協會、關廟區東勢社區發展協會、安平區平安社區關懷據點等往年報名參賽隊伍外，還有佳里區南勢社區發展協會、東區復興社區發展協會、歸仁區農會高齡創新學習班、新化黑美人舞蹈協會、安平區石門社區發展協會等新面孔，也來一較高下。

明輝社會福利慈善事業基金會董事長吳俊億表示，明輝基金會致力於照顧「老、少、殘、病」，結合眾人的力量，幫助需要幫助的人。「銀髮擂台show」已連辦4年，提供一個讓長者「以藝會友」舞台。

台南市立醫院院長蔡良敏表示，南市醫積極整合醫療與長照業務，包含出院準備小組、居家護理及居家安寧護理，以及長照A級整合型服務中心、失智共照中心、失智關懷據點、延緩失能照護計畫及家庭照顧者創新計劃，以期達到醫養整合的目標。目前長照服務個案超過2500人，舉辦長照相關課程超過3800場次。

(中時 )