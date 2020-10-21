北市信義路銀行20日發生疑似地下匯兌黑吃黑搶案，69歲顏姓老翁在銀行內遭搶走42萬，警方循線追查，晚間在新北市板橋區逮捕16歲劉姓少年，發現錢已不在他身上，疑似背後另有集團，全案持續偵辦中。

顏姓被害人日前透過網路，與人講好人民幣轉帳交易，雙方20日下午約有銀行見面，顏到場時遇到劉，接著顏就前往櫃檯領出42萬，要求劉將10萬人民幣匯入他的戶頭，他確認後再將現金交給對方。

但顏領好錢後，劉假意聯絡，並在顏看手機帳戶確認時，一把將錢搶走逃逸。

警方指出，劉後來從東門站搭捷運離開，出站後又搭了兩次計程車，意圖混亂追查，晚間7時出門，疑似將錢交給集團上游，10時許返家時遭警逮捕。

據指出，劉嫌的犯罪集團至少還有2人，看準網路中有許多地下匯兌，被害人就算被搶也不敢報警，是預謀犯案行搶，警方另根據手機IP，發現劉也不是最早與顏姓老翁聊天的對象，現正深入追查共犯及贓款下落。

(中時 )