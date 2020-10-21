自1964年以來，今年首次無颱風過境台灣，導致北台水情吃緊，桃竹苗及台中供水區已減壓缺水，新竹暐順集團率先響應節約用水，旗下事業體包括暐順經貿大樓、6+Plaza 商場、竹湖暐順麗緻文旅等共同加入省水行列，可有效節水30％。

暐順集團副董事長林妮穎指出，透過調節出水壓力、調整營運規畫、改善綠意植栽灌溉等方式，可有效控管水資源運用。其中暐順經貿大樓將於公共空間安裝150顆水灑式省水水龍頭，預計可以省下30％以上的整體用水量。

新竹暐順集團率先響應節約用水，旗下包括竹湖暐順麗緻文旅等共同加入省水行列，可有效節水30％。（暐順提供／陳育賢新竹傳真）

另外暐順麗緻文旅由專業工程人員透過調節全館洗手台、客房淋浴間、各餐廳洗滌台等，有效控制水龍頭出水壓力外，另外暫不開放12樓三溫暖設施，且將其用水量作為儲水水量，再加上調整綠意灌溉，原定時噴灑灌溉綠意造景區的方式，改善為分區控時涓滴方式，預計可再多省下5％整體用水量。

林妮穎表示，暐順集團旗下事業體皆設有雨水回收系統，積極在營運過程減少對環境能源的消耗，秉持取之社會、用之社會的企業文化，善盡社會責任，希望大家一起節約用水，度過這波水情考驗。

(中時 )