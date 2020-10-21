江蘇台商（案530）返台後被發現確診新冠肺炎，隨後連續三採都轉陰性，引起中央流行疫情指揮中心的質疑，啟動專案調查，隨後又在複檢中抓出同一批送檢的案536確診。外界質疑這中間到底出了哪些差錯？專家諮詢小組召集人張上淳今天也表示不解，認為案530的狀況確實不尋常。

案530零於10月11日入境，於機場採檢時被發現陽性反應，但12日進行複驗時卻馬上轉陰，隨後連兩採都為陰性，狀況實在弔詭。張上淳今天指出，案530一開始的PCR檢測的Ct值只有26，但隔天驗又變陰性，確實不尋常，因此才會啟動專案調查，看看是在檢驗機制中的哪邊出了差錯。

指揮官陳時中解釋，經過複驗後發現確診的案536，與案530入境時分別在不同航廈，研判兩人的檢體要搞混很困難，幾乎可說是不可能，加上目前實驗室的的流程幾乎都已自動化，出問題的可能性也很低，因此目前仍然無法有定論。

陳時中表示，雖然國外這種快速轉陰性的案例不多，但仍然不能排除這樣的可能性，目前也啟動初驗與複驗的DNA比對，看看是否有檢體錯置的情形。

張上淳則說，最壞狀況就是檢體之間存在誤差，可能陽性的檢體並非來自案530，雖然過去有案例指出，感染患者可能出現時陰時陽的狀況，但像這種初驗陽性，隔天就快速轉陰，且三、四採都為陰性的案例卻極為少見。

(中時 )