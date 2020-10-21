跨縣市檢警、海巡合作，歷經2年多時間偵查，成功查獲以黃姓男子為首的販毒集團。（呂妍庭攝）

跨縣市檢警、海巡合作，歷經2年多時間偵查，成功查獲以黃姓男子為首的販毒集團，扣得喵喵、一粒眠等新興毒品原料2000多公斤，換算至少能分裝成54萬包毒咖啡包販售，市值近3億元。

繼日前查獲11萬包毒品咖啡包後，嘉義地檢署檢察官李鵬程再破大案，2年多前，李鵬程接獲黃姓男子等人製造毒品咖啡包情資，旋即指揮嘉義縣刑事警察大隊科技偵查隊、海洋委員會海防分署雲林查緝隊、台南市新營分局及刑事警察大隊、彰化縣鹿港分局、嘉義縣朴子分局、嘉義市第一分局等組成專案小組。

檢警表示，數月前接獲情資，疑有不名人士走私甲基甲基卡西酮等毒品先驅原料，進一步發現綽號「阿憂」黃姓男子住嘉義縣太保市，立即展開監控，發現嫌犯在彰化、雲林、嘉義、台南都有倉庫和分裝場，且疑似因存貨充裕，一陣子沒出現在倉庫。

16日跟監警方發現黃姓嫌犯有動作，立即通報檢察官，李鵬程見機不可失，馬上指示收網，動員100餘名警力，同步於嘉義縣、彰化縣等7處搜索，除當場查獲正在搬運原料的黃姓主嫌，也帶回林姓、陳姓共三人，目前黃姓主嫌已收押禁見，另兩人5萬交保。

專案人員表示，嫌犯將毒品原料以粉碎機或研磨機磨成粉末，和副原料以一定之比例調合、分裝機，以一貫化生產方式製成毒品咖啡包，賣給下游毒販，粗估該販毒集團已賣出至少120萬包毒品咖啡包獲利約6億元。

跨縣市檢警、海巡合作，歷經2年多時間偵查，成功查獲以黃姓男子為首的販毒集團。（呂妍庭攝）

(中時 )