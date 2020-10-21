王心凌將在明年1月2日於小巨蛋開唱，門票在21日開賣，1萬張門票在8分鐘完售，得知此消息，王心凌開心高喊：「爽啊！」很疼愛粉絲的她，在IG開直播，清唱了多首線上網友的許願歌曲，有〈羽毛〉、〈下一頁的我〉、〈孤獨的嘉年華會〉、〈很愛〉、〈泡泡糖〉、〈愛情句型〉等近期比較少公開演唱的歌，還驚喜隨機點選幸運網友們視訊聊天，她的經紀公司開心謝謝粉絲們的支持，也回應大家關心是否加場，「跟主辦討論中，有消息隨時公布。」

而世界各地粉絲期待想看到王心凌演唱會，大家希望疫情趕快過去，王心凌能很快帶著巡演到各地跟大家見面，心凌也回應，「不會忘記大家的，等等我！」此外，「CYNDILOVES2SING愛．心凌巡迴演唱會旗艦版」不只是衣服、舞台都是新的，原本巡演的曲目也因應舞台變化做了更動，王心凌直言，至少6成不一樣，希望給大家耳目一新的呈現。

(中時 )