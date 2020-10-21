台東縣一名46歲林姓男子3歲時父母離異，他與弟弟即與生母沒聯絡，沒想到43年後，其生母竟向法院聲請兩兄弟應支付扶養費，每人每月應支付8,905元；不過兩兄弟主張生母離婚後就未扶養過他們，法院最後駁回聲請，兩兄弟不需支付扶養費。

兩兄弟的生母在離婚後即改嫁，現年68歲，近年因配偶過世，年邁體衰、欠缺工作能力，難以維持生活，據法院判決書表示，其105年至107年之所得分別僅有9,780元、7,120元及3,120元，名下無財產，因此決定向兩兄弟索討扶養費，由行政院主計處發布臺東縣平均每人月消費支出17,810元，因此向兩兄弟索討每人每月8,905元。

不過弟弟則認為父母離婚時他才8個月大，哥哥也才3歲，兩人皆已經不記得生母的長相，更未曾受到照顧，因此拒絕扶養；而哥哥目前正在監獄服刑，透過獄方表示不同意生母請求，因為她從未撫養過他及弟弟。

台東地方法院的法官審酌生母自2子年幼時起，即無正當理由未盡扶養義務且情節重大，如強令2人對於失責的母親負扶養義務，顯失公平，應予駁回。

(中時新聞網)