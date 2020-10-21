2015.05.23台灣大搜索／治安史之最！吳新華判10死刑槍決

創下臺灣治安史紀錄，被判處10個死刑的人，叫做吳新華。他組成強盜集團，從1981年開始四處犯案，直到1987年落網，短短7年就奪走14條人命，警方甚至一度懷疑他還涉及「林宅血案」。而這名兇殘的殺人魔，被押上刑場槍決時，遭連開4槍都沒斷氣，直到第5槍才伏法，讓執行槍決的法警都膽寒。

吳新華原是出身眷村的小混混，走上殺人之路，是從搶劫開始。1987年4月5日，吳新華和兩名同夥，在北市一個路口盯上了一個在自己車裡休息的司機，他們拿出刀劫持司機把車搶走，開著車到三角湖殺人滅口搶車。不到一個月吳新華和小弟又看上一輛林肯轎車，同樣用尖刀脅迫司機開到一處河床，割喉殺人棄屍。

有了車之後，吳新華開始想想搞幾把槍來玩，他挑中新竹湖口裝訓部營區11崗哨，1983年1月2日深夜，吳新華和同夥開著小貨車，先用車燈照射哨兵假裝問路，引出兩名哨兵後就拿出尖刀威脅，搶走兩把六五K2步槍後，再將兩名士兵殺人滅口。這起殺人奪槍案被稱為「雙哨兵命案」，而吳新華日後用這2把步槍，犯下更多命案。

吳新華犯下這起大案後，身邊很多知情的人接二連三遭到殺人滅口，就連一起犯案的同夥都被他殺害埋屍，並多次搶劫綁架勒索贖金，共14條人命遭他毒手，也成為台彎史上最有名的殺人狂。

警方展開大規模追捕，從吳新華身邊的人下手，讓他失去援手，警方研判吳新華的錢和彈藥快用完，一定會再買槍火搶劫，於是派出一對男女警，喬裝成軍火商夫婦，將吳新華約出在桃園市太子飯店交易，終於成功逮捕。

吳新華被逮捕後出庭，引發萬人空巷情況，民眾都想看看，這個殺人魔長什麼模樣。（截自中天《台灣大搜索》畫面）

最後吳新華史無前例地被判10個死刑，並迅速被槍決。然而在刑場時，槍手連開4槍吳新華竟然都沒死，直到開了第5槍才終於讓這個殺人魔伏法，又創下槍決開最多槍紀錄。原來，吳新華天生「異常」，心臟位置比常人靠右，這個「偏心」，讓法警開到第5槍，才射中他的心臟。

(中時新聞網)