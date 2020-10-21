韓國女團GFRIEND將於10月31日舉辦第一場線上演唱會「G C：ON」，團員們日前接受越洋採訪，提到往年總是維持與台灣粉絲1年1會的慣例，今年受到肺炎疫情影響無法來台開唱，隊長所願率先喊話：「我們很想念大家，請大家一定要健康安全的等到我們可以見面的時候！」

疫情期間團員們也比較少出門，大夥都迷上學習做料理，也非常推薦在家與家人們一起做飯，最近只要成員們一有時間，就會聚在一起烹飪一些簡單的料理，像是韓式燉湯或是煎餅，有時候也會點外送，其他時間大家會在家裡做運動還有敷面膜、美容按摩等等。

GFRIEND首場線上演唱會「G C：ON」月底登場。（iMe提供）

提到吃，曾有傳GFRIEND整團6人1個月的伙食費高達1200萬韓幣（約台幣30萬），誰是公認吃貨？沒想到大家有志一同表示：「我們都超級會吃的！覺得只要吃得好就有體力在舞台上帶給大家更精采的表演，我們很喜歡吃肉食，因為太喜歡了所以無法估計我們最多可以吃多少。」

GFRIEND作為「全世界的女朋友」，在疫情侵襲全球的情況下，她們也以「女朋友」的身分向世界各地的粉絲打氣，「雖然現在時機有點艱難，但我們一定會很快恢復正常的生活，直到那時請大家一定要健康安全，我們也會努力練習進步等到與各位相見，我們愛你們。」

(中時 )