擁有千億身價的前大陸首富之子王思聰，過去曾與不少女星有過曖昧，更多次在網路上發表爆炸性言論而「聲名遠播」。本月20日晚間又被網友直擊現身某夜店，並霸氣豪開200瓶高級香檳，消費至少20萬人民幣，令網友看得瞠目結舌。

被封為「娛樂圈紀委」的前大陸首富之子王思聰，不久前才在朋友圈上發文說出：「我佛（服）了，amy姐還是厲害，身邊兩名大將，一位嫁給天王郭富城，一位嫁給潘瑋柏，太有實力了」，直指郭富城太太方媛與「潘帥」空姐老婆Luna（宣云）曾參加「天王嫂訓練營」而引起軒然大波。還直接在有「四千年一遇美女」美稱的SNH48成員鞠婧禕微博貼文中，留言「做作的要死」再度引起網友熱烈討論。

20日晚間再度現身上海街頭的他，先是被網友拍到他一身黑衣加粉紅脫鞋，手裡還叼著一隻菸，快速的步入停在路邊的勞斯萊斯，被不少網友調侃「穿拖鞋坐豪車，真是低調炫富」。

千億富少王思聰進夜店「一晚豪花860萬」開A級香檳泡名媛（圖／微博@星叭克 ）

隨後再度被拍到偕大批名媛進入夜店，為了讓女生開心他豪開200瓶純手工鍍金的頂級香檳黑桃A(1瓶要價4.3萬台幣)及各種好酒場面十分壯觀，一個晚上便刷了至少有200萬人民幣(約台幣800萬元)，出手相當闊綽，也讓網友忍不住留言「是貧窮限制了我的想像」。

千億富少王思聰進夜店「一晚豪花860萬」開A級香檳泡名媛（圖／微博@沸娱）

(中時新聞網)