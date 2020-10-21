彰化縣警察局破獲以假交友之方式詐騙台灣、美國及加拿大地區華裔民眾之詐騙集團，機房就租用二林鎮新生路一處民宅做為詐欺機房，專案小組經過蒐證後，動員霹靂小組，今天上午以迅雷不及掩耳之速度，用鐵橇打破玻璃，破門而入，當場逮捕機房內22名犯嫌，都相當年輕。

彰化縣警局表示，彰化地方檢察署指揮彰化縣警察局刑事警察大隊偵查第一隊、科技犯罪偵查隊及刑事警察局電信偵查大隊，逮捕陳姓嫌犯等22人，查獲證物手機88支、電腦主機、螢幕及現金9萬5800元等證物。

警方指出，該詐騙集團詐騙海內外華人，為躲避警方查緝，於彰化縣二林鎮新生路租用一處民宅做為詐欺機房，並沿路設置監視系統監看外部動態，專案小組經過縝密蒐證後，動員上百名警力，以迅雷不及掩耳之速度攻堅破門，當場逮捕機房內22名犯嫌，並查扣行動電話、桌電主機1部、筆記型電腦1部、監視器，詐騙所得。

經調查後已將陳姓主嫌等23人依詐欺等罪嫌解送臺灣彰化地方檢察署偵辦。詐欺所得金額和騙了多少人都還待再進一步調查，警方也呼籲接到陌生訊息或電話立刻掛斷，保持冷靜小心查證，並撥打165反詐騙諮詢查證，以避免受騙。

彰化縣警察局破獲以假交友之方式詐騙台灣、美國及加拿大地區華裔民眾之詐騙集團。（彰化縣警察局提供／吳敏菁彰化傳真）

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