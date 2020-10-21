核四走入歷史，21日凌晨最後一批燃料棒已送往基隆港貨櫃輪上，準備運美「異地貯存」，重啟核四無望。（張穎齊攝）

核四走入歷史，21日凌晨最後一批燃料棒，分5、6輛貨櫃車，並在百餘輛警車戒護下，經62快速道路送往基隆港。（張穎齊攝）

核四走入歷史，21日凌晨最後一批燃料棒，分5、6輛貨櫃車，並在百餘輛警車戒護下，經62快速道路送往基隆港。（張穎齊攝）

核四走入歷史！蔡政府的能源政策是以「廢核」為出發點，將核四全新未使用的1744束燃料棒，分3年8批送往美國，繼首批160束於2018年7月4日運送後，21日凌晨將最後一批也送往基隆港貨櫃輪上，準備運美「異地貯存」，重啟核四無望。

據悉，核四最後一批核燃料棒，21日凌晨0時起，分5、6輛「陽明海運」貨櫃車送抵基隆港西19碼頭，將裝有燃料棒的貨櫃吊掛至陽明海運貨櫃輪，目前尚停泊在港區，準備運往美國原廠異地保存。

記者直擊，運送路徑與先前的過程雷同，貨櫃車1輛緊跟著1輛，從新北市貢寮區龍門核能發電廠（核四廠）出發，沿著濱海公路台2線接62快速道路，再接國道3號北上底，至基隆港西19號碼頭。

運送工作由保二總隊主導，由新北市警局瑞芳警分局、基隆市警局、基隆市警局第四分局、基隆港警總隊、國道公路警察局等，出動上百名警力、百餘輛警車從旁戒護。

貨櫃車乘著黑夜，陸續抵達基隆港西19碼頭，由海關人員進行報關手續，載運燃料棒的貨櫃車隨即在碼頭邊吊掛上貨櫃輪，台電原能會人員也搭乘台電車輛到場緊盯著。

據內部消息，台電原本是11月份才要送最後一批，因有敲到船期，所以提前到10月21日啟動送出。不過傳出一說，因儲運箱不夠，無法完全運完，變成要拆成2批，留一些下來，所以此次也不會是最後一批，拚下月送完。

(中時 )