小朋友下課時間在教室內抓蒼蠅。（莊哲權攝）

小朋友下課時間在教室內抓蒼蠅。（莊哲權攝）

蒼蠅入侵最美小學，粘蠅紙上密密麻麻的蒼蠅，讓人頭皮發麻。（莊哲權攝）

有「全台最美小學」之稱台東縣豐源國小，今天蒼蠅大爆發，跟小朋友搶食午餐，老師人手1支蒼蠅拍追打蒼蠅；校長吳秀金說，她在學校服務5年來，第1次看到這麼多蒼蠅，原因目前仍不清楚，不過蒼蠅飛來飛去，小朋友根本無法專心上課，校方無能為力，希望有關單位協助。

台東市豐源國小有全台最美小學之名，地中海風格建築，經常吸引遊客駐足，沒想到這次卻是吸引大量蒼蠅入侵。

21日上午，豐源國小幾乎每間教室都是有上百隻蒼蠅到處亂飛，緊閉門窗還是阻止不了牠們到處亂竄，揮之不去的蒼蠅，讓學童上課無法專心，午餐時間，小朋友一邊保護自己的餐盤，一邊揮手打蒼蠅，到了下課時間，小朋友展開反擊，施展徒手抓蒼蠅功夫，在教室裡「與蠅共舞」！

進到老師的辦公室，只見老師們人手1支蒼蠅拍，見到蒼蠅格殺勿論，捕蠅紙上密密麻麻的蒼蠅，讓人頭皮發麻，有老師說，捕蠅紙已經換過一輪，捕蠅器根本不需要放餌，它們就自投羅網，這些蒼蠅以為自己是麻雀，在窗戶旁排排站，非常困擾。

校長吳秀金說，這一兩天校園內就開始有蒼蠅入侵，21日更是爆量，小朋友趕蒼蠅都來不及了，根本無法專心上課，這是她到學校服務5年來蒼蠅最多的1次，是農作物施肥造成，還是天氣因素造成，不得而知，面對這次的「蒼蠅之亂」，校方也不知所措，希望相關單位協助滅蠅。

(中時 )