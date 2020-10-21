大同(2371)109年第一次股臨會順利落幕，市場派取得7席董事，大同啟動「變天」。在臨股會只拿下2席董事的大同公司派，在會後發出聲明，對市場派提出3點質疑！主要炮火集中在林文淵，大同公司派指稱，林文淵在不了解公司的情況下，持續抨擊公司，如果真的要協助公司有好的發展，應該先了解公司後，再提出好的策略或計畫，純粹抨擊公司或喊口號並不能改善公司，反而可能一直損害公司的商譽與形象，實非全體股東及員工所樂見。

3點質疑如下：

1.林文淵先生經營之東森媒體與台苯皆於其接任後分別本業虧損0.6億及2.96億，其中，東森媒體營業淨利由2019年的-0.23億元降為2020 Q2的-0.61億元，而台苯則是從10.7億元驟降至-2.96億元，該等經營表現，如何經營大同？

2.大同是基礎產業，並非土地開發公司，地賣完就沒有了，大同萬名員工工作權及其背後家庭生計如何保障？

3.大同迄今仍是華映最大股東，面對勞資糾紛，大同董事長是桃園勞動局所認定之實質負責人，林文淵如接任董事長，應主動面對勞資糾紛及落實當初所提對員工的所有承諾，承擔實質控制人應有之法律責任。

大同公司派強調，本屆董事會是今年6月30日股東會選出，一直順利運作中，主管機關若不同意上傳公告今年第二季財報，則本公司早於8月中旬依法被停止交易甚或命令下市。

從過去三次及主管機關剛發布第四次對非法陸資的裁罰，甚至最新媒體報導，另有疑似陸資的訊息被披露下，顯示陸資疑慮確實始終存在，主管機關宣稱前三次裁罰皆已處分出清，事後證實仍是左手換右手，例如老闆換手員工接手，或是兒子換給爸爸接手，從未被完整查核確認。

另外，股東合意擬共同取得經營權而應適用企併法的情況，在主管機關視而不見或互相推諉的情況下，都未被公正處理。而這些都是公司一直期待主管機關能夠在相關爭議釐清後，而不是在更多爭議未明下逕行改選，可能導致對公司或其他股東權益的損害，這樣的改選結果是籠罩在陸資疑雲及其他違法爭議之下，何來的正當性？

公司派主張，大同是投審會明定的機敏行業，不准陸資投資，股臨會在陸資未完全澄清前，進行全面改選，本董事會已一再提醒有資安國安的疑慮，未來應由相關政府單位及新選任之董事會完全負起責任，以保障國家資訊安全，政府相關單位並應盡速修訂相關之法令規章，解決資本市場規範不足以有效規範陸資投資台灣所衍生的各項關議題。

大同公司派強調，公司營運持續在改善中，不論轉投資公司的處理，本業著重在資通訊、機電、太陽能與電力能源系統的發展，資產的開發等，都已在持續進行中；甚至WSJ剛發布的全球ESG調查報告，也顯示大同在其全球調查的5500家上市公司中排名第75，甚至在商業模式與創新上是排名第一的殊榮，顯示公司持續以節能、減碳、永續經營的產品與理念符合全球趨勢也深獲肯定，這不是一蹴可幾，而是長期投入與確實執行才可獲得的成績。

(時報資訊)