對美國可望在11月大選前就新一輪財政激勵方案達成協議的樂觀氣氛帶動全球風險性資產上揚，周三日經225指數收漲0.31%，為23,639.46點，收復部分周二的失土。

東證一部指數收漲0.73%，為1,637.60點，33大類股普遍上漲，以周期型的鋼鐵股漲3.19%、礦業股漲3.06%，以及船運股漲2.73%，表現最佳。

美股期貨上漲，亦為日股帶來助力。E-mini標普500指數期貨目前漲0.47%。

距離美國大選僅剩兩周，白宮與國會議員已經更接近達成新紓困協議，美國總統川普也表態，儘管黨內反對，但他願意接受規模較大的援助方案。相關消息激勵隔夜美股收高，並提振亞洲市場信心。

在個股方面，以建材居家用品公司Shimachu大漲14.54%，表現最亮眼。此前，宜得利（Nitori Holdings）宣布可能參與競購Shimachu，使DCM Holdings的收購計畫面臨威脅。宜得利與DCM分別下跌1.63%與6.81%。

(時報資訊)