台北市長柯文哲21日下午到議會報告總預算，市議員徐弘庭揭露，北市的歲計賸餘竟剩下25億，前市長陳水扁卸任時留下354億歲計賸餘、馬英九卸任留下293億、郝龍斌則留下231億，柯文哲任期還有2年，110年的歲計賸餘卻只剩下25億。徐弘庭諷刺的說，「你把祖產敗光，結果拿到還債市長的稱號，大家會說你是敗家子。」

柯文哲自豪6年任期內從來沒有舉債，更希望達到8年不舉債的目標，不過徐弘庭發現，110年台北市歲計賸餘竟只剩下25億，質疑柯拿歲計賸餘來還債，徐弘庭說，「柯文哲是還債市長、還是敗家子？」，沒有現金流是很危險的，徐更質疑柯文哲的財政紀律和政治上的道德風險。

徐弘庭表示，歲計賸餘另一說叫「祖產」，北市從2017年開始，歲入減少很多，但北市房屋稅、地價稅的稅收都上升，所以減少的是開發、投資案，顯示北市招商能力差。他還發現，柯文哲任內罰款特別多，房屋稅都漲，但招商沒有賺錢，拿什麼來還債？

徐弘庭舉例，「如果是個很苦的家庭，會希望手上現金多，還是負債減少？」他也逼問柯文哲，「要留多少錢給下一任市長？」對此，柯文哲無奈的回答，「這要到明年5月才會知道，還沒到無法預測。」

柯文哲說，「這他都知道」；柯指出，這是邏輯，如錢不夠用，要選擇歲計賸餘、還是舉債？當然是「歲計賸餘」，用完才去舉債，而沒有現金流，是另外的問題，北市府是公家機關，沒有借不到錢的問題。

徐弘庭指出，歷任市長都留下很多歲計賸餘，至少也要留下170億，現在卻剩下25億，徐弘庭提醒柯，有財政紀律，但也要有政治上的道德風險，否則不厚道。

(中時 )