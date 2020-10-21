受到疫情影響，今年Adobe MAX 2020改為線上形式舉辦，更可免費註冊參加，嘉惠往年難以到場親自參與的設計師。今年的Adobe MAX 2020會中，針對Photoshop 推出神經網路濾鏡（Neural Filters），另外也發表了針對Lightroom、Premiere Pro、Illustrator 等旗艦應用程式的重大更新，並且正式發表 iPad 版 Illustrator 和 iPhone 版 Fresco App，展現了Adobe 致力朝向多平台、行動化的開發承諾。

＊桌面版 Photoshop推出 AI 支援的神經網絡濾鏡和天空替換功能

一、神經網路濾鏡（Neural Filters）

Photoshop 加入了全新的神經網路濾鏡工作區，包含了由人工智慧支援的數款各具特色的濾鏡。用戶可以非破壞性的方式套用濾鏡效果，在彈指間探索創意。這一藝術濾鏡庫將會不斷豐富及改進，用戶可在項目進行期間嘗試多種以往需要花費很長時間才能實現的創意，並在應用神經網路濾鏡的基礎上充分利用 Photoshop 的強大功能進行最後修飾。

Adobe 首批「精選」濾鏡包括平滑皮膚（Skin Smoothing）和風格轉換（Style Transfer），可協助照片修飾者及啟發藝術家靈感，在過程中實現最一致的結果。Adobe 同時還發布了六款「測試版」濾鏡和全新的反饋工具，接受用戶反饋。

智慧人像（Smart Portrait）是其中一款測試版濾鏡，可協助用戶改變人像的年齡、表情、姿勢、顏色等。人工智慧技術將分析人像，並賦予用戶改變像面部特徵的能力。用戶可以使用凝視和頭部滑桿改變人像眼睛或頭部的方向，或使用光線方向調整光源的角度。此外還能改變頭髮的厚度、微笑的強度、加點驚喜或憤怒，或使人像變老或變年輕。目前濾鏡在細微的變化上已取得理想的效果，但用戶還可繼續發揮自己瘋狂的想像力提升作品的創意。

使用智慧人像（Smart Portrait）濾鏡改變海盜頭部、眼睛的方向及表情。（Adobe提供／黃慧雯台北傳真）

二、天空替換功能（Sky Replacement）

透過替換全新的天空來創造更多動態圖像將比以往更快、更容易。現在 Photoshop 已能辨識前景與天空。用戶可以通過點選選取>「天空」來選擇天空，然後編輯其核心內容。或使用編輯>「天空替換」，從 Adobe 資料庫中選取新的天空或者添加自己的天空，然後讓全新 Adobe Sensei 技術驅動的機器學習模型進來行遮住及調和。此功能可為需要修飾風景、建築物、婚禮及人像攝影的用戶節省大量時間。

使用全新的天空替換功能從 Adobe 資料庫選取新的天空或者添加自己的天空。（Adobe提供／黃慧雯台北傳真）

三、智慧地調整邊緣

過去的幾個版本藉助 Adobe Sensei 人工智能技術的功能，在選取主體工具（Select Subject）及物件選取工具 （Object Selection）添加了多種演算法，讓用戶可更巧妙地處理棘手的頭髮及複雜的背景，全新 Photoshop 在「選取並遮住」工作區域增添了調整頭髮及物件感知調整模式。

調整頭髮：位於「選取並遮住」工作區域頂部的選項欄，可自動調整選取對象的頭髮。這將使用戶在使用物件選取工具或快速選取工具來選擇特定對象時，只需通過單次點擊就能修飾頭髮。

物件感知調整模式：用戶現可點擊物件感知（Object Aware）的按鈕來設置調整邊緣模式，使選取效果更理想、過程更快。物件感知演算法經訓練後已能理解畫面中的對象，因此在顏色或紋理相似的背景下仍能有效地運作。

使用調整頭髮功能和物件感知調整模式自動提升頭髮的選取效果。（Adobe提供／黃慧雯台北傳真）

＊iPad 版 Photoshop 推出編輯影像尺寸及串流直播功能

一、編輯影像尺寸

iPad 版 Photoshop 推出新功能，支援更改影像尺寸、解像度及 PSD 取樣來配合用戶的輸出需求。這項新功能與桌面版 Photoshop 的功能相近。Adobe已在應用程式的左上角增添帶有齒輪圖示的文件內容面板，該面板顯示文件尺寸、顏色值及解析度，以及桌面版 Photoshop 圖像尺寸下的專有項目：重新取樣影像（包括重新取樣影像、環迴增值法、保留細節等）及預覽重新取樣的圖像，後者將在 Adobe MAX 創新大會後連同平移與縮放功能（Pan and Zoom）一起發布。

二、串流直播功能

現在 Photoshop 已提供作品收藏館（Gallery）和串流直播（Live Streaming）的選項。所有用戶都可以通過應用程式右上角的「輸出」菜單，透過 iPad 的鏡頭和對話框進行串流直播或觀看過去的錄影，方便 Adobe Behance 的用戶即時觀看創作並與創意人士互動。切換鏡頭及聊天功能配合串流直播需求，所有錄影經審核後將發布在 Behance 的作品收藏館以及 iPad 版 Photoshop 應用程式內。此外，應用程式內還有一個全新的 Behance 作品收藏館，方便用戶從社群中獲取靈感並觀看他人的作品。

Photoshop現提供作品收藏館和串流直播選項。（Adobe提供／黃慧雯台北傳真）

所有訂閱 Creative Cloud 的用戶現可下載 Creative Cloud 桌面電腦版的更新。此外，行動裝置應用程式今天起亦可於 Apple App Store 及 Google Play 下載。

(科技)