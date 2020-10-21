台灣國際電子製造聯合展覽會21日登場，瞄準後疫情時代商機，行政院副院長沈榮津在開幕典禮致詞時表示，盼台灣以高階製造、半導體先進製程、高科技研發、綠能研發四大中心，奠定台灣未來20年經濟基礎。

經濟部政次陳正祺、美國在台協會副處長谷立言、經濟部工業局局長呂正華與聯展主辦單位外貿協會董事長黃志芳、公會理事長李詩欽、台灣電路板協會理事長李長明等今天共同出席開幕典禮。

沈榮津指出，台灣半導體、電路板、光電等產業占據世界領先地位，雖然疫情波及各國經濟，但台灣政府用心、國人配合，疫情在可控範圍，台灣經濟活動與學校等正常運行。

沈榮津說，面臨貿易戰，政府啟動根留台灣的計畫，帶動投資，改善台灣產業空洞化問題，高階製造移回台灣，中低階生產前往南向布局，台灣也因半導體的南移投資，帶動區域經濟活絡；基於資安考量，台積電也預備前往美國投資，企業進行全球產業布局調整，台灣已被定位高階智慧製造、半導體先進製程中心。

後疫情時代，產業面臨供應鏈重整，沈榮津表示，微軟、Google、亞馬遜等都在台灣設立高科技研發中心，台灣透過大A+的計畫，與國際大廠進行策略聯盟；政府也布局太陽能與離岸風電等綠電。整體而言，高科技研發、綠能研發、高階製造及半導體先進製程等四大中心，將奠定台灣產業與經濟未來20年的發展基礎。

(工商 )