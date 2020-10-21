為讓客戶使用經過長期驗證，涵蓋全方位市場分析的演算法，並得到Robo-Advisor（以自動化工具提供證券投資顧問服務）最重要的專業建議，第一銀行於10月22日推出「e-First智能理財」系統，投資人僅需動動手指，選擇投資目標、投資年期和金額，系統就能依據客戶投資屬性及理財需求，提供最適投資組合規劃，簡單3步驟就能踏上投資之路。

自金管會2017年通過開放以自動化工具提供證券投資顧問服務，已有多家金融機構推出機器人理財服務，以大數據分析歷史績效篩選作為演算法基礎，提供客製化投資組合。

「e-First智能理財」為國內業界首家搭配「晨星演算法」，結合AI及投研團隊，運用資本市場假設（CMAs）、策略性資產配置（SAA）及財富管理預測引擎（WFE），同時納入晨星公司（Morningstar）超過三百位專家的研究分析，並搭配一銀架上基金，提供客戶10組具全面性及前瞻性的專屬投資組合建議。

為滿足客戶理財需求，「e-First智能理財」提供六種投資計畫，包括：子女教育基金、購屋頭期款、旅遊基金、樂活退休計畫、就是想存一筆錢及樂齡退休月月領，其中，一銀首創「樂齡退休月月領」之投資計畫，讓客戶規劃在幾年後開始每月固定領取一筆金額持續數年，即可試算出目前須投入多少資金，讓退休族群做好退休規劃，擁有黃金退休人生。

此外，系統更提供全年無休地監控績效服務，若有重大金融事件或每季檢視須調整投資組合內容時，「e-First智能理財」將提供再平衡建議通知，解決現代人沒時間至分行臨櫃理財諮詢、自行追蹤績效及不知如何調整投資組合的難題。

「e-First智能理財」不僅具有線上操作的便利性，且定期定額／單筆投資金額分別只要3,000元／3萬元，即可享有專屬於高資產客戶的專業投資建議服務；另外，即日起至2020年底，一銀推出投資組合免平台使用費的限時優惠。

無論是剛踏上理財之路的年輕小資族群、肩負工作和家庭壓力的青壯年族群，或是準備開啟第二人生的退休族群，「e-First智能理財」都是人生各階段投資理財的好幫手。

(工商 )