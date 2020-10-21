台中市魚市場：哈魚碼頭大變身！在台中市農業局號召台中市各區農會及各地區漁會下，將在10月24、25日舉辦「農漁風采‧哈魚再現」，共同推廣各地優質農特產品，未來將經常持續性舉辦市集，並將深根地方食魚文化，自營推廣中心「販魚所」、烹飪教室「煮魚所」以及電商平台「魚你同在」。

台中魚市場在首位農會出身的魚市場董事長李煥湘努力推動下，第一次農、漁產業大結盟，結合農、漁產品，推出聯合行銷平台，周休二日定期舉辦市集，並結合哈魚超商等進駐地方推廣行銷，首波要將哈魚廣場轉變成新創農、漁產文創市集，10月24、25日舉辦「農漁風采‧哈魚再現」活動，邀請農會、漁業界特色產品、新創產業前來進駐，現場有有國產虱目魚肚、國產石斑魚、台灣鯛魚片等買一送一大放送，24日前300名排隊即送雞蛋一盒，現場更有漁獲尋寶暨摸彩活動，幸運者可獲液晶電視、電磁爐等電器產品。

李煥湘也說，在這次活動後未來台中魚市場配合農委會漁業署、台中市政府努力深根地方食魚文化，共創魚市場及筏子溪生態商圈，將陸續完成由台中魚市場自營的推廣中心「販魚所」、烹飪教室「煮魚所」，並將線上線下整合，完整串接最鮮電商平台「魚你同在」。

(中時 )