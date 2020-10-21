台中市一位蔡姓女子為某科技公司的寶貝千金，她與丈夫阿元（化名）結婚逾10年，沒想到，阿元認為兩人婚姻已走到盡頭，便提起離婚訴訟。阿元控訴蔡女不僅阻止他創業，還在兩人起爭執時打電話給患有高血壓的婆婆。對此，蔡女則狠打臉阿元，還爆料阿元竟跟弟媳搞進摩鐵。法官認阿元敗訴，可上訴。

據判決書指出，阿元聲稱，在兩人的婚姻中他非常上進，在家族企業任職時也努力學習相關技術，可說是相當盡心盡力，當公司某部門師傅自立門戶時他更一肩扛下該部門的重擔，阻止公司收掉該部門。而阿元有獨當一面的抱負，便興起想創業的念頭。

阿元控訴，蔡女不僅阻止他在同行創業，還說若要創業就離婚等語，對他造成相當大的打擊，在2018年間，阿元的父親突昏迷摔倒住院，儘管狀態不樂觀，他也未曾因此事耽誤工作，在父親不幸病逝時，僅請假2天處理後事。

阿元表示蔡女在他表明要創業後，兩人多次起口角，蔡女不顧婆婆患有高血壓，還執意在爭執過後打電話給婆婆，害其高血壓反覆發作；不僅如此，蔡女還在他的車上加裝GPS監視器，又挪用他的公司資金等行為，讓他忍無可忍。

對於阿元的控訴，蔡女則當庭狠打臉，她當庭全數否認指控，更舉出在兩人未婚前，她因阿元父母的房產皆被查封，便將名下的房產無償過戶給阿元，提供其居住，此外也引薦丈夫到自家公司上班，月薪6至7萬可說是相當好的待遇。

不僅如此，蔡女還說當初阿元創立公司有資金缺口，她沒第二句話就投下自己辛苦賺來的400萬，無償幫忙處理新公司的雜事與帳務。蔡女甚至踢爆，阿元與弟媳有姦情，拿出兩人二次進出摩鐵的照片對簿公堂，其中兩人還手牽手看起來相當甜蜜，也曾一起購買女性內衣，阿元也傳訊「好想要你」等訊給弟媳。

台中地院經審理後認定，阿元並未對指控提出有力證據，並認定蔡女打電話給婆婆是因為他外遇缺乏安全感，並非阿元所稱的「不懂事干擾」，而婚外情一事，阿元雖矢口否認，但牽手進摩鐵的行為已逾越男女正常往來分際，判定在這段有裂痕的婚姻中，阿元屬責任較重的一方，判阿元敗訴，可上訴。

(中時新聞網)