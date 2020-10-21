財團法人全聯慶祥慈善事業基金會「全聯之愛在榮總」醫療物資捐贈儀式，於今(21)日上午10時假臺北榮總舉行，由財團法人全聯慶祥慈善事業基金會張宜君執行長代表捐贈，臺北榮總高壽延副院長代表本院受贈。高副院長對於全聯慶祥慈善事業基金會的長期善行義舉表達由衷感謝，張宜君執行長表示，藉由北榮共同灌注愛心，希望能幫助更多的病人，讓社會救助網更健全完善。

本次捐贈醫療耗材物資包括780包成人紙尿褲、1080包看護墊、1,800包濕紙巾、540包紙尿片，及亞培安素、倍力素營養品等共計3,690罐，市價將近62萬元。

財團法人全聯慶祥慈善事業基金會於95年3月成立，一向秉持「取之於社會，用之於社會」的理念，以成功企業者的角色，濟弱扶傾、傳揚愛心，積極推展公益活動。為持續關懷社會弱勢族群，維護其就醫權益，自96年起持續捐贈臺北榮總紙尿布、看護墊、濕紙巾及管灌等照護、營養用品已持續13年，累積物資市值逾6千萬元，嘉惠超過6萬人。108年將近3200病人及家庭獲得協助，充分實踐了揚善惠眾的助人理念。

90歲單身獨居榮民雋伯伯，平時生活簡樸、樂於助人，因雙肺浸潤呼吸急喘住院治療，獲贈管灌營養品，讓虛弱年邁體力能夠迅速恢復；59歲居住離島的許先生，因車禍意外造成大小便失禁臥床住院，許太太面對複雜的醫療資訊、龐大的住院、照顧及耗材費用，深感焦慮而難以負擔，獲贈管灌營養品及尿布耗材等，讓許先生一家人的經濟壓力得以暫時緩解；63歲未婚高先生租屋獨居，乘坐電動車賣玉蘭花維生，有糖尿病、高血壓等慢性病史，是新北市低收入戶及身障者，因呼吸喘、水腫住院進行心導管手術，行動不便虛弱臥床，獲贈尿布、看護墊、管灌飲品，減少金錢支出快速復原。財團法人全聯慶祥慈善事業基金會捐贈的醫療物資如同一場及時雨，温暖病人擔憂愁苦的心靈，讓病人暨家屬獲得重新出發的動力。

(中時 )