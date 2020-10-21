財團法人南山人壽慈善基金會弱勢醫療救助暨癌友物資捐贈儀式，今(21)日上午於臺北榮總舉行，由南山慈善基金會周佳蓉執行長代表捐贈，臺北榮總高壽延副院長代表受贈。

高副院長對於南山人壽慈善基金會的長期善行義舉表達由衷感謝；周執行長則表示，藉由北榮這寶貴平台，攜手關懷貧病弱勢族群，希望能幫助更多的病人安心就醫，讓救助網更遍及社會各角落。

南山慈善基金自102年起持續捐贈臺北榮總就醫病人醫療急難救助金及癌友康復用品。至109年1至9月，共有8名病人及家庭獲得21萬餘元醫療、看護及生活費用補助，其中接受「龐大醫療費用救助專案」的急重症病人，濟助金額高達10萬元，大大減輕病家沉重負擔。另同時捐贈5萬元購買頭巾、頭巾帽等康復用品，表達對癌症病友的貼心關懷。

59歲居住離島的許先生，因車禍住院，許太太複雜的醫療資訊及龐大的醫療費用難以負擔十分焦慮，經醫院社工師協助申請，獲得龐大醫療費用補助，大大減緩經濟上的沈重壓力；53歲單身的陳小姐，父母已過世獨自照顧扶養重度智能障礙的大哥，因白內障逐漸嚴重無法持續工作，獲得費用補助接受白內障摘除併人工水晶體置入術，視力大為改善，生活品質大為提升，對於基金會雪中送炭的恩情十分感激。

財團法人南山人壽慈善基金會自102年7月成立「南山慈善基金」以來，秉持著「保險是公益服務業」的使命感，期許能在保險服務主業之外，對於社會上貧病交加的弱勢族群伸出援手提供協助，以促使其享有平等就醫的權益。該基金會藉由南山人壽遍及全台的網絡深耕在地服務，與全台204家醫療院所合作，透過院方社工人員的專業評估，幫助經濟弱勢者安心就醫，並同步推動各項病友關懷方案，以多元介面展現其熱心公益的情懷。

(中時 )