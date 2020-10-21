民進黨中常委何志偉今日上午記者會時說「內政部長徐國勇以前吃錯姑婆芋，嘴巴就腫成那樣，現在若處理不了保健詐騙食品，就應該下台」，因此於今日下午民進黨中常會上遭黨內同志砲轟。何志偉稍早受訪表示，大鳴大放正是民進黨與其他黨有所不同的地方，也是民主進步的所在，也強調「因為跟徐國勇夠熟才敢這麼說。」

民進黨中常委何志偉日前因建議「萊豬進口總量管制」，遭黨內砲轟是「死小孩」，而今日上午何志偉召開記者會表示，許多詐騙集團利用網路廣告賣假的保健食品，相關單位應重視，並向徐國勇喊話「你光吃錯個姑婆芋，嘴就腫成那樣，現在這些假食品怎麼知道有沒有問題」，並說若處理再沒成效就應該下台。

外傳民進黨立院黨團書記長莊瑞雄對此表示，何志偉所指涉的案子與許多部會相關，不只是內政部，且黨團跟政院也有溝通管道，何志偉的作法，是否只想成就自己？現場不少人也跟進表示，黨內應該團結一致，盡量溝通。

據傳蔡英文總統也在現場表示，這些事情大家充分交換意見也好，有的時候執政團隊沒有注意到的地方，立委提醒也是好事，而黨團成員問政之見有什麼該注意的事情，也可以相互提醒。

何志偉下午受訪表示，民進黨中常會是一個大鳴大放的地方，這是民主溝通的所在，也因此與其他黨有所不同，自己不會感到委屈，而且現場也感受到蔡總統給的溫暖，也強調自己是跟徐國勇很熟，所以才敢這麼說。

(中時 )