經濟部為選拔節能卓著企業及推動能源教育標竿學校，21日召開「節能標竿獎暨推動能源教育標竿獎」決審會議，計選出44家足資表率的節能標竿獎得獎單位，每年共可節省2.92萬公秉油當量、5.55億元能源成本，相當減少12.97萬公噸二氧化碳排放量 ，相當於333座大安森林公園1年碳吸收量。

經濟部能源局表示，今年經過嚴謹的初、複審作業，從報名的90家廠商、32所國民中小學，選拔出24家節能標竿單位及20所推動能源教育標竿學校，後續將透過觀摩會模式，擴散成功節能經驗及進行技術推廣，將節能豐碩成果開枝散葉。

在企業節能標竿方面，榮獲金獎肯定的中國鋼鐵股份有限公司軋鋼一廠，與工研院合作開發國內鋼鐵業首座200kW低溫熱能回收ORC發電系統，預估每年可提供約100萬度發電量，並使現場作業環境由50℃降至30℃，成為國內低溫熱能回收的典範案例。另為抑低夏月尖峰，將廠內製程歲修移至夏季，亦調整製程善用離峰時間進行生產，堪稱金獎最佳節能先行者。

同樣獲得金獎的雲朗觀光股份有限公司桃園分公司（桃園翰品酒店），全館導入即時能源監控系統有效管理用電，善用旅館業的特性與配合夏月尖峰時段，於中午12時至下午3時時間關閉冰水主機，節省空調用電，此外房客亦可透過智慧節能聲控控制燈光、電視、窗簾及冷氣溫度，各項節電創意，實為飯店業推動智慧節能之領頭羊。

此外，同樣獲得金獎的國立臺灣科技大學，是全國第1所通過ISO 50001能源管理系統國際驗證的國立大專校院，透過智慧能源管理系統追蹤能源使用情形，及改善照明照度，提供學生更優質照明環境。

在學校能源教育方面，各區獲獎學校可說各具特色，例如:臺北市萬芳國小建置能源管理系統，落實智慧節能管控，有效節省學校用電；彰化縣立北斗國中全校屋頂建置全縣學校最大太陽能光電系統，傾力推廣綠能教育課程；高雄市小林國小建構碳平衡能源智慧校園，引進AR實境課程及VR體驗並結合教學情境，落實能源科技教學，並擴散至家庭與社區；花蓮縣慈濟附小以在地循環經濟理念宣揚節能價值，與他校結盟和部落訪問分享節能經驗，推廣效益與影響力。

能源局進一步說明，節能標竿獎表揚活動之精神在於標竿典範傳承，透過獲獎單位持續擴散節能標竿成功經驗，帶動全國各界積極投入節能工作，打造台灣成為低碳寶島，為環境、社會及經濟永續創造三贏。

(工商 )