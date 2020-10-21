今年因疫情衝擊，北市府許多國際活動預算取消，台北市長柯文哲今赴議會進行總預算報告時，議員王鴻薇指出，台北市觀傳局2020年參加國際旅展的預算將近千萬，不但全部發包，幾乎全部延遲至明年執行，但明年觀傳局卻還是編列一模一樣的預算，怒轟預算離譜浮編。對此，柯文哲允諾，請議員把預算刪掉。

王鴻薇表示，現在疫情衝擊，很多局處編列出差海外參訪年會等，甚至辦了許多拓展觀光，編列很地區包括越南、印尼、馬來西亞、中東、歐洲、香港等國辦旅展行銷，「這些預算你知道有執行嗎？」。觀傳局局長劉奕霆頓時語塞，稱尚未發包。

王鴻薇怒轟，劉奕霆竟被考倒說不出來，事實上目前皆通通發包，但是今年用變更契約的方式延後執行，但對於是否發包執行，局長竟然一問三不知，「你們在睡覺嗎」，連預算有無發包都不清楚，這完全看得出編列預算的草率，近千萬的預算就這樣浪費。

王鴻薇指出，2020年北市觀光傳播局參與旅展相關預算約有927萬，因應疫情，幾乎都以變更契約方式，延長履約期限到2021年執行，但是觀傳局2021相關預算卻又重複編列，等於10月底執行完預算，短短兩個月又要再執行一次。

王鴻薇質疑，為什麼同樣的預算又在編列，若明年疫情趨緩，可以出去的話，是要一玩再玩嗎？預算竟然一編再編，怎麼可以浮編，王直言「柯市長要把螺絲栓緊」。對此，柯文哲坦承，該筆預算的確顯有不合理之處，也直接請議員刪除。

此外，議員苗博雅表示，兩岸關係緊張，疫情狀況也不明朗，不過北市明年度的預算編列，竟還編列高達1500萬元要去大陸考察，甚至計畫目的地包括中國大陸的預算也有885萬7千元。柯文哲表示，這個就是先編，不能去就取消，去年編的今年也都不能用。

(中時 )