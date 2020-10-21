2020年全民運動會慢速壘球21日舉行決賽，南市一路過關斬將，在20日的勝部冠軍賽，以7比0技壓新北市隊後，冠亞軍戰再次對決，南市隊以4比1奪冠取得二連霸，也捧回隊史第8座全民運冠軍獎盃。

南市慢壘隊在11屆全民運中，拿下8冠3亞佳績，堪稱全台第一強隊，以慢壘界首強「亨達慢速壘球隊」為主力，由王政山及現任市議員郭鴻儀擔任教練，繼2018年冠軍盃後，今年再次帶領球隊奪下冠軍，成就二連霸紀錄，其中包含2位教練與球員陳弘偉，都是連續參加11屆的資深選手。

體育處表示，由安平工業區亨達模具老闆黃清樹支持的「亨達慢速壘球隊」，是慢速壘球界的常勝軍，這次代表南市挑戰全民運動會慢速壘球，18日以7比0完封宜蘭隊、6比0輕取雲林隊，經過一天休戰養精蓄銳，20日以9比7力克屏東隊，並乘勝追擊，勝部冠軍戰以7比0擊敗新北市隊。

在21日的賽事中，南市先馳得點，在一局下就搶下了4分，雖然新北市隊在四局上反攻，在無人出局時攻占一、二壘，賽事一度緊張，而南市隊也加強守備無失分，讓新北留下殘壘坐收。直到七局上，新北二出局攻占二壘下，以1分打點的中外野安打追回1分，之後火力中斷，讓台南最終以4比1奪冠。

此外，游泳池畔也傳出好消息，蹼泳選手胡懿20日在100公尺水面蹼泳榮獲銅牌。胡懿目前就讀新營高中，從國中階段開始，就接受蘇建銘老師的指導，在2018年全國運動會，就與隊友參加400公尺水面蹼泳接力獲得銀牌，也在2019年全國運動會現代五項獲得金牌，是蹼泳及現代五項雙棲的優異選手。

蘇建銘表示，胡懿有良好的爆發力、協調性及游泳能力，接觸蹼泳運動僅約2年多的時間，就能在全民運動會蹼泳個人項目奪牌，實屬難得，未來也將持續訓練，希望能再突破個人最佳成績。

蹼泳選手胡懿20日在100公尺水面蹼泳榮獲銅牌。（體育處提供／李宜杰台南傳真）

(中時 )