國內近月接連在新北市淡水、台東查獲R22私人直升機違法飛行，本月又在南投發現有R22直升機偷飛；據了解，全台並無合法申請的R22，其中北台灣規模最大的中華航太工業公司，曾在10年前賣掉1台R22，價格約900萬元，不過6年前美國羅賓遜公司停產R22後，就再也沒賣過。

中華航太工業公司受訪表示，R22機身重量輕、敏捷度高，是美國羅賓遜公司生產直升機中，最受收藏家和飛友喜歡的款式之一，也常用在道路救援、物資遞送、教學使用，不過6年前美國公司停產後，現在國內只能買到二手中古機。

某員工透露，R22一台約700到900萬元，10多年前曾賣給一位資深航空迷，也是公司賣出的唯一一台，如今時隔多年不清楚該直升機去向，但可能已經轉手賣人；由於國內難買無鉛一百的航空油，玩家大多以98汽油混用，不僅容易讓引擎受損，也影響飛行安全。

據了解，目前國內法令並未限制R22進口，但須向民航局申請進口，一般來講僅限公務用途，因此全台並無合法申請的R22，多數進口代理商會先把飛機拆掉，以零組件方式進口，運回國內後重組再銷售。

至於中華航太10年前販售的R22是否同樣不合法？該職員隱晦地說，年代久遠不太清楚，當時法定較寬鬆，不清楚作業的SOP，公司當然希望直升機合法進口，畢竟台灣地區很多適合飛行的空域，一昧反對進口讓很多玩家失望。

(中時 )