高雄市長陳其邁發起「肉燥飯」大戰引起硝煙，除了台南市長黃偉哲、屏東縣長潘孟安紛紛參戰外，不少市議員也掏出最強口袋名單應戰，高雄市經發局更趁機行銷夜市、市集美食，宣布將於11月推出「傳統市集嘉年華」促銷活動，不僅有加一元多一件、集點換購等好康，消費滿百還能抽電視、冰箱等實用大獎，邀請大家趕緊準備好荷包跟著吃一波。

高雄市經發局長廖泰翔指出，高雄夜市、市集美食多不勝數，除了最近人氣爆棚的肉燥飯外，例如瑞豐夜市的「地瓜球」、「凍檸茶」、「芋頭牛奶」等，都是「市集限定」的專屬美食，已成為年輕人必去的打卡熱點，每逢假日總是吸引爆滿人潮。

高市府推「傳統市場嘉年華」希望衝高消費力，圖為瑞豐夜市假日人潮。（高市經發局提供／柯宗緯高雄傳真）

廖泰翔還說，關於肉燥飯大戰，雖然自己南漂高雄不久，但對於六合夜市近自立路口三角窗的「無名肉燥飯」印象深刻，獨門的滷汁伴隨著入口即化的肥肉，再來上一碗魚腸湯，讓沒有招牌的小店天天都大排長龍，這就是傳統美食難以抵擋的神奇魅力！

高雄市經發局表示，近來受疫情影響，導致以國際旅客為導向的觀光夜市生意銳減。六合國際觀光夜市管理委員會也表示，自轉型為國際觀光型夜市後，因主要客源均以外國觀光客及陸客團為主，又受疫情管制邊境措施以致缺乏客源，平日生意確實受到不小打擊，但例假日受惠國內報復性消費，攤商出攤率仍有高達8成。

經發局指出，為促進夜市、市集消費，特別趁歡慶高雄改名百年規劃一系列行銷活動，其中首先於11月4日登場的「傳統市集嘉年華」，民眾只要至參與活動的傳統市場或夜市消費滿百即可獲得摸彩券乙張，不僅將於12月5日在凱旋青年夜市現場抽出大獎，憑存根聯還能集點換好禮並享有活動現場商品買一送一優惠。

11月28日更將額外加碼在六合夜市舉辦「夜市辦桌」免費試吃促銷活動，詳情歡迎上臉書蒐尋高雄市經發局了解更多好康。

(中時 )