越南籍黎姓男移工欠同鄉阮姓女子20萬元，遭催討竟萌生歹念，夥同董姓及洪姓兩名台灣男子演出「假還款、真行搶」。黎男在今年8月間間約阮女在烏日還款，阮女取得款項後，董、洪兩人竟現身，洪男穿警察背心、持玩具槍，假裝警察辦案，搶走她包包內47萬餘元逃逸，台中地檢署依強盜罪起訴3人。

起訴書指出，24歲黎男積欠阮姓女同鄉新台幣20萬元，遭催討而找董男謀議先假還錢後，再安排行搶。董男找洪男討論決定以假扮警察方式下手搶錢，並約定朋分贓款，並將計畫告訴黎男。

黎男在2020年8月11日約阮女晚間在烏日區見面還款，阮女由陳姓女性友人陪同到場，黎男先歸還20萬元，並再出借10萬元給她，阮女將款項收入包包中，董男及騎機車載洪男到場，洪男穿有「警察」字樣的黑色警察背心、帽子，並持黑色玩具手槍，喝斥阮女等人：「怎麼這麼多錢，是不是賭博或買賣毒品，要將錢帶回警察局」等語。

阮女依洪男要求打開包包，洪男取走包包內47萬多元，即搭機車離去。案經黎女的陳姓女友人報案，警方循線查獲。檢察官認為，案發時，黎男等人犯案手段已符合《刑法》強盜罪的「至使不能抵抗」，而將黎男等3人依強盜罪起訴。

(中時 )