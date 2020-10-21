英國官方周三公布數據，由於新冠疫情的巨大成本，英國九月政府借款(borrowing)超過預期，本財年上半更為去年同期的六倍。

九月政府部門的淨借款總計來到361億英鎊，高於路透預期的335億英鎊。

另外，國家預算辦公室表示，九月的年度消費者物價通膨上升0.5%，較八月的0.2%更高。

據預算辦公室八月的預測，本財年政府借款將達到3720億英鎊，相當於GDP的18.9%為二戰以來最高水平。由於疫情相關支出增加以及政府財務稅收的減少，本財年上半借款已經達到2085億英鎊。

周三的數據亦顯示，英國公共債務已經拉高到超過兩兆英鎊，來到2.06兆英鎊，為GDP的103.5%，為該測量自1960年出現以來最高。

評等機構穆迪(Moody's)已經調降英國主權信用評等，來到與捷克、比利時相同水準，並警告英國沒有有效的財政支撐。

路透調查經濟學家，預期英國央行將在下個月寄出1000億英鎊的債券購買，而自今年三月以來已宣布的購買規模為3000億英鎊。

英國財政部長桑納克(Sunak)本月稍早曾指出，債務的快速上升將讓英國更容易受到利率波動的影響，但是目前而言，財政緊縮並不是目前支援經濟的首要政策。

(時報資訊)