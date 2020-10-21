群聯(8299)今(21)日宣布，於美國科羅拉多州的布隆菲市縣成立系統整合及技術研發中心(SIE)，就近為當地企業級SSD客戶與夥伴提供更完整且即時的技術支援與客製化服務，未來不僅能協助群聯提升整體客戶服務品質，強化群聯整體戰力，更能間接為群聯爭取更多的客戶訂單。

董事長潘健成表示，科羅拉多州是美國的儲存產業重鎮，國際級的儲存產品相關公司及應用公司均於科羅拉多州設有辦公室或研發中心，此次群聯攜手策略夥伴客戶進駐克羅拉多州設立研發中心，雖然成本很高，卻也代表著群聯獲利穩定，持續增加研發支出以維持技術領先的決心；更重要的是，展現群聯進軍企業級SSD儲存市場的企圖心，宣示進軍企業級儲存一級戰場，實踐多年來對客戶的在地化服務的承諾。

潘健成進一步說到，企業級SSD對於群聯雖然很重要，但群聯的策略卻有別於同業；透過自主研發的IP與ASIC設計能力，群聯將提供完整的IP授權、客製化ASIC設計服務、以及高度客製化的企業級SSD方案，與客戶在全球創造多贏。

群聯看好企業級SSD儲存市場近幾年因為雲端服務的興起，使用者對於資料存取效能的要求不斷的上升，根據市調機構資料，企業級伺服器加上企業級SSD的市場規模將於2024年達到將近6千萬套的規模，對於企業級SSD的規格也從SATA介面逐漸往PCIe規格邁進；再者，伺服器的應用需求愈趨多樣化，標準規格的企業級SSD已經無法滿足資料中心以及企業伺服器的需求，換言之，客戶對於企業級SSD的客製化需求日趨上升，也因此，客製化需求缺口，正是群聯長期以來引以為傲的競爭優勢；透過韌體、控制晶片IC設計、驗證、系統測試等完整的研發工程團隊建立，群聯第一個於美國設立的SIE研發中心，將逐漸建構起群聯全球的日不落研發能量。

(時報資訊)