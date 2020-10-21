由於第4季為設備業傳統旺季，且有新設備交機認列，AOI檢測廠—由田(3455)第4季營收可望延續逐月走高趨勢，不僅是今年單季高點，亦將優於去年同期，公司也看好PCB智慧製造檢測、Mini LED及半導體三大新動能，由田總經理張文杰表示，明年非LCD設備佔比將拉升到60%，帶動明年營收、毛利率及獲利比今年好。

由田近年積極調整產品線，往PCB相關及半導體設備產品佈局，其中PCB設備除主打之載板、軟板等高端檢測設備，亦新布局量測、檢孔、製程AOI設備等，針對最夯的Mini LED，由田也推出檢測量測四合一設備，PCB智慧製造檢測、Mini LED及半導體AOI三大產品也成為公司明年及未來營運成長主要動能。

在新設備佈局效益顯現下，由田下半年營運擺脫上半年疫情干擾，9月合併營收攀升至2.83億元，月成長9.65%，年成長32.58%，為107年11月以來單月新高，累計第3季合併營收為7.63億元，季增55.71%。累計前9月合併營收為14.99億元，年減24%；由於第4季為設備業傳統旺季，LCD設備交貨從10月開始，ABF檢測設備亦於8月到10月交機，今年逐季成長趨勢不變，全年營收表現審慎樂觀，今年PCB營收可望較去年倍增，對於公司毛利率有正面貢獻，毛利率可望優於去年。

展望明年，張文杰表示，今年營收有60%來自LCD，40%PCB、載板及部分半導體，隨著新設備佈局發酵，預估2021年非LCD設備佔比將拉升到60%，LCD將降至40%或以下，從接單來看，明年營收會比今年好，由於半導體設備毛利率較高，明年毛利率及獲利會比今年好。

(時報資訊)