苗栗頭份建國國中9年級陳同學，父親長期吸毒，和祖母相依為命，祖孫同住在7、8坪大房子，靠著祖母撿拾回收資源維生，家貧連張床都沒有，陳同學只能席地而臥，另一名張同學也是家貧無以立椎，苗栗縣議會副議長李文斌和縣議會鄭聚然獲悉主動援助2名學生學費，希望同學堅強奮鬥向上。

由李文斌個人所成立的「阿斌哥大愛基金會」成立至今已認養10名清寒同學，首位接受認養的同學從國中8年級開始接受學費資助，至今已進入大學就讀，資助持續進行。李文斌新認養的建國國中2名女學生，將成為第11及12名認養學生，李文斌強調，只要學生想念書，他都會無條件支持下去。

家住頭份市的陳同學，自幼母親不知去向，父親又因長期吸毒，經常進出監獄，陳同學與祖母同住在顯會路一間只有7、8坪大的小平房，房內只有一個空間，吃喝拉撒睡全在一起，房內因沒有寢室，祖母睡在木椅上，陳同學就只能以薄被鋪在地上，席地而臥。

家中經濟全靠祖母的老人年金及撿拾回收資源過活，每個星期僅能換得4百元維持祖孫日常開銷，生活過得非常困苦。日前，頭份出身的縣議員鄭聚然發現陳同學的悲慘情況後，除了先行代繳這學期的學雜費外，還通報副議長李文斌，李文斌立即指示「阿斌哥大愛基金會」工作人員實地查訪了解，陳同學家境困苦狀況，也讓基金會工作人員見之鼻酸。

陳同學目前是9年級，未來她想報考後龍仁德醫專，從事護理工作，學得一技之長，來養活祖母，李文斌得悉後決定全額資助陳同學的學費。

另外，同在建國國中就讀9年級的張同學，2歲時母親就離家，父親另組家庭，拋棄女兒不聞不問，全靠祖父母一手拉拔長大，祖父去年8月過世，祖母也因肝病手術切除左肝及膽囊，生活困頓，經過班導師蔡金美與校長林秋嬋提報給李文斌，決定以大愛基金會力量，幫助張同學未來就讀護校學費。

21日上午，李文斌與鄭聚然一起前往建國國中慰視2名同學，李文斌當場保證會供應2人學費至護專畢業，要2人放心好好努力，2名同學也當場表示要好好努力念書，以後可以回饋社會。

2名清寒女學生未來都想從事護理工作，班導師蔡金美協助同學圓夢。（謝明俊攝）

苗栗縣議會副議長李文斌大愛基金會義助清寒國中女學生學費

(中時 )