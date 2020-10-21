台北市長柯文哲今至議會進行總預算報告，對於外界關注的台北大巨蛋，柯首度表態會在明年完工，但周邊後續仍有一些小工程需要進行，而捷運南北環段預計將在明年7月開工。

柯文哲表示，他的任期僅剩兩年兩個月，台北市未來兩年的重大工程建設，包括環南、成功、南門、北投、漁果市場改建預計明後年會加速開工，至於公宅部分，今年一共有7處公宅開工，到年底就會增加到9個。

至於外界關注的大巨蛋，柯文哲強調，預定明年完工，但是有很多周邊的工程要做，包括光復南路、忠孝東路、菸廠路，還有一些工程要處理。

柯文哲指出，北市未來15年最大工程還是捷運環狀線，加上TOD計畫，下一任期的市長8年的最大工程，會是環狀線及以環狀線為基礎的都市計畫。柯說，南北環段預計明年7月開工，東環段也盼能趕在任期內開工。

柯文哲強調，明年預算編列仍不用舉債，目前北市歲計賸餘的錢已經快要用完，若未來2年一樣不舉債的話，必須做到精實管理，需嚴格控管局處的預算使用情形，盼能達到施政8年0舉債的目標。

(中時 )