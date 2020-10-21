交通部長林佳龍與台北市長柯文哲、新北市長侯友宜及基隆市長林右昌共同討論後，決定將基隆輕軌升級為中運量的「基隆捷運」。對此，國民黨高雄市議員黃紹庭表示，這項前瞻的交通建設，成功地將位居邊陲地帶的基隆市，一舉納入「北北基」生活圈，並丢掉不合時宜的輕軌系統，反觀身為六都且又是綠營執政，一條爭議性十足、貫穿市區的輕軌設計，歷經市民數年的抗爭及三任市長的檢討評估，卻盼不到中央關愛的眼神，且陳其邁看似要「菊規邁隨」，硬幹到底。

黃紹庭在臉書指出，陳其邁市長找回「花媽」時期的副市長、捷運局長，看起來就是要「菊規邁隨」，貫徹當年花媽的意志完成這個不可能的任務，即使在議會施政報告中，他大肆批評20年前台北市區錯誤規劃的「中運量捷運文湖線」，造成目前市區塞車及運量不足，但面對當時花媽所做的「輕運量」輕軌的決定，還是要服從，硬幹到底！

輕軌二階是在民國90年代作出「可行性評估」報告，黃紹庭認為，C20到C31站的爭議路段，經過這20年漫長的時空背景變遷，早已人事全非，實在很難想像，把市民上下班通勤使用的重要幹道，拿掉一半道路面積再放上輕軌專用軌道，剩下一快一慢大幅縮減的車道，真的是比較好的交通運輸規劃嗎？

黃紹庭呼籲陳其邁，不要「政治凌駕專業」，也不要被花媽綁架，一味地「菊規邁隨」蠻橫硬幹，不理會基層民意，並期許曾任行政院副院長的陳其邁市長，能向中央幫高雄市民爭取「輕軌升級」，給高雄人一條有運量、有未來、有安全的捷運，而不要當「次等公民」，連比同為「港都」的基隆人還不如！

最後，黃紹庭也說，「輕軌評估工作全沒做，跨局處小組攏系假的」「逢韓必反、菊規邁隨，漠視民意蠻橫硬幹到底」「又是韓國瑜停建的，結果花媽時期從來沒有動工過」，堅持蓋輕運量接駁的輕軌與汽機車爭道，高雄人噩夢要來了。

(中時新聞網)