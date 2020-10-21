彰化市成功停車場是要招商，開發百貨影城。（吳敏菁攝）

彰化又要孵影城了，彰化市成功停車場是市區難得閒置公有地，一旁就是彰化縣衛生局，前瞻補助原計畫要蓋彰化縣長期照護2.0多功能中心暨衛福大樓，但考量位置是市區車水馬龍，繁榮的發展潛勢區，將改BOT招商改商城，朝好市多

、華納威秀、國賓影城試水溫，都表達高度意願，對彰化市消費潛力有信心。

「彰化縣衛福大樓要改址了？」彰化縣議會定期大會，議員莊陞漢質詢，好不容易增取前瞻補助1億多元，要在彰化市改長照大樓，結果要變成商城，當前人口老化加速，長照需求日增，不知為何會做如此考量？

彰化縣衛生局長葉彥伯表示，中央補助經費不變，原核定的長照服務空間不變，原本縣府自籌增設的空間，將納入社會處、衛生局等辦公大樓，但整體考量後，原址土地要作為商業開發使用，配合新址土地面積等條件調整。

葉彥伯表示，新址將設在彰化市介壽北路108巷、土地面積約1472.85平方公尺，中央補助9779萬元，地方配合款及增編自籌款，配合新址規劃後調整，計畫蓋地上6層，地下1層的長期照護日間照顧中心、小規模多機能服務空間、失智據點、長照C據點、長照訓練會議空間、長照申辦服務空間、長照辦公室。另外特別由縣府自籌增設「食安檢驗室」的樓層空間。目前已進入細部設計階段，預計年底前上網發包。

彰化縣政府建設處陳威宏表示，原址在整體考量下，將採BOT方式改商城，初步接觸過好市多、華納威秀、國賓影城和百貨業者等，都表達高度意願，好市我也看好彰化商機，但可有一公頃多土地，還是有點夠大，但諸多業者都表達意願，樂見其成。彰化市民也期待孵出彰化新風貌，十多年以提過這裡要蓋雙子星大樓後沒成，期待美夢成真。

(中時 )