HTC（宏達電）繼先前推出HTC Desire 20＋中階手機後，今（21）日宣布為U20 5G再添新色－曜岩黑，讓消費者有更多選擇，即日起新色陸續於各大通路門市販售。HTC U20 5G完整支援台灣5G EN-DC頻段，並採用高通雙模SA & NSA新世代處理器，可充分有效發揮5G效能，也是台灣研發與在地製造的5G手機，鄉親肯定要支持！

HTC U20 5G曜岩黑採用特殊工法打造自然礦石光澤，在光線照射下反射出不同光影，搭配奢華霧面設計，低調卻依舊引人注目。此外，並在鏡頭邊框及機身側邊電源鍵上點綴紫色線條，相當適合搭配2020入秋黑色潮流。

HTC U20 5G搭配6.8吋20:9超大螢幕，此外具備5,000 mAh大電力及優異的續航表現，以及提供8G RAM / 256G ROM大容量空間。可完整支援台灣行動寬頻網路5G EN-DC頻段（n1 / n3 / n28 / n41 / n78頻段），可允許5G與4G協同運作，確保5G用戶在5G建設過渡期間，即使在4G環境下也能獲得較快網速。

HTC U20 5G採用全新五鏡頭，主鏡頭4鏡具備大光圈、超廣角、微距、散景功能等特點。超微距鏡頭20mm也可輕鬆拍下清晰細節。AI場景偵測則把「自由攝影」帶上新層次，保留記憶中最重要的每一瞬間。加上4K高畫質、更穩定的動態攝影，讓影像紀錄更流暢。此外，搭載3,200萬畫素的自拍前鏡頭，無論是層次分明的人像景深，或是美肌模式，僅可輕鬆紀錄。

HTC U20 5G曜岩黑上市提供8G RAM/ 256G ROM，建議售價為新台幣18,990元。搭配新色上市期間，即日起至10月31日在全台HTC專賣店及HTC網路門市購買HTC U20 5G曜岩黑可獲贈包含HTC運動藍牙耳機（市價新台幣1,590元）及HTC透視雙料防震邊框殼（市價新台幣1,090元）的專屬好禮。並於11月1日起陸續在全台中華電信、台灣大哥大、遠傳電信、亞太電信及台灣之星門市上市銷售，搭配指定資費月付新台幣1,399元，手機新台幣1,990元帶回家。

(科技)