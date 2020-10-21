新台幣狂升，三三會長許勝雄、工商協進會理事長林伯豐21日都認為，對出口會有利影響，因此盼央行能夠穩定匯率。經濟部長王美花表示，經濟部將持續與廠商溝通、並提供協助，但她也提醒廠商，對強勢新台幣要有心理準備。

三三會21日召開例會並邀王美花進行專題演講。新台幣狂升是與會企業關注的議題。

許勝雄指出，台幣狂升，對以出口為導向台灣經濟體當然會對衝擊廠商的獲利。但他也強調，在全球競爭的環境中，匯率的升貶也要有國際競爭力，若與我是主要競爭國家的匯率，與我國是同步升值或幣值，對競爭力的影響，就沒有那麼大，但是，新台幣升值還是會影響到企業的利益，因此，希望央行能適度的穩定匯率。

林伯豐則直言，強勢台幣對台灣出口不利、競爭力會下滑，新台幣看起來不會回復到過去的水平，廠商要適應，因此建議政府應該提出對出口企業的減稅、免稅方案。

王美花則說，新台幣狂升，對傳產壓力比較大，電子產品已都有一套因應模式，政府持續跟廠商溝通，要對新台幣態勢預作準備，也持續給予廠商協助。

(工商 )