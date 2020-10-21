證交所表示，為便利社會大眾參與台股，滿足投資人普通交易時段買賣零股需求，下周一（10月26日）起實施盤中零股交易，屆時既有盤後零股交易仍依現行機制維持運作。盤中零股交易由證券商自行決定開辦與否，依證交所統計，當天開辦盤中零股交易的證券商計53家，市占率約達97％，投資人如欲進行盤中零股交易，可洽有辦理該項業務之證券商。

證交所表示，盤中零股交易買賣申報時間為上午9:00至下午1:30，於上午9:10起第一次撮合，之後每3分鐘以集合競價撮合，依價格優先及時間優先原則成交，撮合後對外揭示成交價格及數量，以及未成交最佳5檔申報買賣價格、申報買賣數量等資訊；零股交易買賣申報應以限價為之，且限當日有效，未成交委託不保留至盤後零股交易時段。

收受買賣申報期間實施試算行情資訊揭露，即自上午9:00起第一次揭示，其後每隔10秒試算撮合後，揭露模擬成交價格、成交數量及最佳五檔申報買賣價格、申報買賣數量等資訊，至下午1:30止。

為避免因行情波動劇烈，致成交價超出投資人預期，盤中零股交易實施價格穩定措施，自第一次撮合成交後至下午1:20，如每次撮合前經試算成交價格漲跌超逾前一次成交價格之上下3.5％時，即對當次撮合延緩2分鐘，並繼續接受買賣申報輸入、取消及變更，俟延緩撮合時間終了後依序撮合成交。

證交所表示，價格穩定措施暫緩撮合期間，每10秒揭露模擬撮合成交價、量及最佳5檔買賣價量訊息供投資人參考。

盤中零股交易預收款券方式與普通交易相同；惟零股不得進行融資融券及借券賣出等交易，零股交易申報及成交股票價格均不作為當日之開盤、收盤價格，亦不作為最高、最低行情的紀錄依據。

證交所特別提醒投資人，進行盤中零股交易時，務必注意下列事項：

一、非屬專業機構投資人之盤中零股交易下單方式採電子交易方式委託，投資人應謹慎區別普通交易及盤中零股交易的下單委託界面，注意買賣委託申報數量，避免交易單位誤植。

二、盤中零股下單前務必瞭解零股交易手續費之費率及計費門檻，每筆委託皆有一定的交易成本，請向證券商確認盤中零股交易手續費計收方式。

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