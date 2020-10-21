美國總統大選將至，與疫情秋冬升溫疑慮等不確定因子，使資金轉進債券市場，統計顯示，台灣投資人第三季淨申購前10名的境外基金中，債券型基金即佔7檔，其中2檔為新興市場債券，2檔為投資級債。而截至10月14當周，債券型基金已連續27周吸引資金流入。

投信法人表示，低利環境加上市場資金充沛，促使資金流向擁有較佳收益或是品質較佳的標的，新興債及高評級債脫穎而出。

NN（L）新興市場債券基金經理人胡璋健表示，9月市場出現雜音，為風險性資產帶來壓力，投資氣氛轉趨保守，然而這些雜音對新興美元主權債而言沒有實質影響；事實上，美國聯準會（Fed）長期的貨幣寬鬆政策是債券資產的最大利多。此外，IMF已對超過40％的新興美元主權債指數國家提供援助，預估未來也將持續提供強力支持，因此整體而言仍相當看好新興美元主權債後續表現。

NN（L）投資級公司債基金經理人高德洋（Anil Katarya）表示，根據統計，美國投資級債券指數過去30年年度報酬率平均為7％，且跌幅最深的年度也不曾低於-5％，在震盪環境下更具投資魅力。近期投資級債券因美國公債殖利率大幅彈升而面臨壓力，表現略微落後其他信用債券，卻反而是不錯的加碼時機。產業方面則持續看好通訊、公用事業以及科技，亦看好美國金融債券前景。

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