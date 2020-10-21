水情空前嚴峻，農委會21日於桃園召開「攜手抗旱，共度難關」停灌補償措施座談，除宣布補助申辦作業延長至30日外，也強調補助金會給實際耕作者，即便地主、農民雙方為口頭約，都能持切結書向管理處申請，未來也計畫讓農民強制投保稻作保險，保障民眾收入與加強實際耕作者認定。

座談會現場氣氛平和，農委會指出，石門水庫、明德水庫蓄水量拉緊報，二期稻作灌溉經評估後仍需1.3噸的水源，但桃竹苗水庫蓄水僅有1.2噸，才痛心做出停灌決定，目前停灌區域共有桃園、石門、苗栗、新竹、台中5個管理處，共有25個工作站、535個小組受影響。

停灌補償標準部分，除稻作、柑橘類每公頃補償14萬元外，蔬果雜糧部分如大豆、甘藷、仙草等也分別有5到10萬元不等的補償。申辦作業也自26日延長至30日，民眾只要帶著身分證或戶口名簿、農會或金融存摺、實際耕作者證明及簽章即可申請，經查對無誤後就會匯至農民戶頭，截至昨日就有10935位農民前來報名。

金融協助措施如農機貸款、小地主大專業農貸款，農委會表示，只要農民因停灌導致貸款本息償還困難，只要在明年1月31日前提出申請，2月28日完成核定後，其本金能展延6個月，期間利息由政府補貼，且農業信用保證基金免收保證手續費，紓減農民還款壓力。

農委會主委陳吉仲強調，本次補償金將給予實際耕作者，農民須持租賃契約書、耕作協議書、109年第2期種植切結書或口頭約定切結書，搭配身分證件、存摺向管理處舉證即可，作業人員也會交叉核對肥料實名制的資料，以防地主藉機領取。

莊姓農友指出，石門處未落實受理口頭約切結書，各站作法不一，倘若若明年一期仍須停灌，必須先通知廣大農民，否則「真的好幾個晚上都沒法睡」；徐姓農友則說，水利資料和農糧系統不同步，導致核定上的困難，期農委會能統一做法和資訊，以便作業進行。

陳吉仲回應，年末水情若還不樂觀，將在12月初召開座談向大眾說明，並將農業上、中、下游的業者都納入補助考量，明年也計畫推動稻作保險強制投保，不僅能保障農民收入，也能加強實際耕作者的認定，未來推動相關措施也將更有彈性。

(中時 )