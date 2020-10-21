配合行政院「太陽光電2年堆動計畫」，環保署土壤及地下水污染整治基金管理會(以下簡稱土污基管會)推動污染土地設置太陽能光電，期能加速污染改善，同時提升我國再生能源裝置容量，該會表示，若地主將污染農地改置光電可領取每公頃40萬元補助金，以提升地主於污染土地設置光電之意願。

土污基管會技術審查組長陳以新表示，環保署僅推動污染整治方案，並不會主動建議地主種電，在地主有意願且光電業者決定投入污染農地種電前提下，土污基管會將提供平台供雙方商議，不過土地整治費用光電業者須全數負擔。

一般來說，業者種電當需要和農民簽契約，按照業者20年才會回本的說法，租約大致上會是20年，但租約期長短仍由雙方討論決定。

陳以新指出，受污染農地由於無法耕作，土地所有人每年可領9萬元補償金，若改置光電則可領取每公頃40萬元的補助金，相當於每公頃可領約5年的補償金額，該補助經費將由土污基金支應。

他說，每件申請案預估可節約39-85％的土污基金支出，光電業者也有發電收入支出租金，國家再生能源裝置容量也能提升，可達多方共贏的目的。

(中時 )