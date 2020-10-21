老牌大同經營權之爭，今天確定由市場派取得壓倒勝利，預計下周開董事會進行董事長改選，董座林郭文艷將下台。不過公司派是否使出拖延戰術，似乎仍有變數，但經濟部不認為「還會有甚麼變數」，因為依法，15天後不召開董事會，過半董事可自行召集。

依據《公司法》第203條，第一次董事會，須由所得選票代表選舉權最多董事於改選後15日內召開。以今天改選狀況，須由得票最高為公司派的會計師王金來做代表，但如果他拖延不召開呢？

經濟部商業司副司長陳秘順不認為這需要擔心，因為如果得票最高董事不在15日內召開，則可依該條第三項，可由過半數當選董事自行召集之。

「還會有甚麼變數呢？」陳秘順反問，會都開成了，選出的董事自屬有效。除非今天股東臨時會合法性被認為有問題，但這需要舉證，不是隨便說說。至於公司派是否可能再祭出股東中資合法性招數，他不臆測，這屬於金管會職權。

(中時 )