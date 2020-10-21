前主播吳怡霈外型亮麗、口才流利，11年前轉行當藝人後，主力放在廣播、戲劇和主持等，近日忙於演出舞台劇《我們與惡的距離》，不忘更新社群網站，上傳一系列火辣泳裝照，不僅粉絲大飽眼福，KID（林柏昇）也直呼：「春天要到囉！」

吳怡霈20日在IG發文：「十月底了，今年第一次穿泳裝，應該也是最後一次。」照片中，她穿著黑白配色的連身泳裝，正面開深V，露出雪白半乳，胸下還有一個神祕洞洞，腰間挖空展現纖細身形，高衩下擺除了襯托美腿的修長，三角地帶若隱若現，好身材完全一覽無遺。

同時，她站在泳池邊握著扶手，鏡頭恰好由上往下拍，呈現邪惡的「上帝視角」，許多網友看了都快噴鼻血，紛紛留言：「太美了」、「不小心放大了」、「太辣吧！」、「身材太好」、「女神」，連好友修杰楷都伸出大拇指比讚。

吳怡霈曾透露維持身形的祕訣，除了定期的去健身房報到，她每天都會喝2000c.c.的水，也不太碰炸物跟甜食，以川燙、燉煮為主，自然能吃出好身材。

(中時新聞網)