「股神」巴菲特（Warren Buffett）旗下波克夏公司(BRKA-US)的土耳其子公司「Iscar Turkey」，因被控違反美國對伊朗的制裁禁令遭罰，周二(20日)同意支付414萬美元(約新台幣1.18億)，與美國財政部就民事訴訟達成和解。

綜合外媒報導，美國財政部外國資產管制辦公室 (OFAC) 指出，波克夏旗下土耳其公司 Iscar Turkey 於2012年底到2016年初，在知情情況下違反美國對伊朗的制裁禁令，仍出口總價值38.3萬美元的金屬切削刀具給第三方廠商，其中部分產品甚至轉賣給和伊朗政府有關連的客戶，破壞了美國與伊朗談判的影響力。

OFAC是負責執行制裁措施的單位，禁止任何美國企業與外國子公司，伊朗政府與當地企業有商業往來。

美國財政部指出，Iscar Turkey 好幾位資深主管為了對相關主管機關和波克夏隱匿資訊，利用私人電郵往來，並在公司內部紀錄使用化名。Iscar Turkey 接受了以歐元計價的現金付款，並指示員工使用私人郵件帳號、假票據，甚至為一家不存在的公司設假名，以掩蓋和伊朗間交易的事實。

根據美財政部的說法，Iscar Turkey似乎也對母公司波克夏隱瞞了這些行為。據報導，在2016年1月接獲匿名舉報後，波克夏在同年5月自揭這些明顯的違規行為，當時還受到美國財政部的肯定。波克夏目前也已同意以410億美元，解決可能因此承擔的民事責任。

股神巴菲特旗下的波克夏公司，在2006年以40億美元收購 Iscar Turkey 的母公司 IMC International Metalworking Companues 八成股權，2013年再支付20.5 億美元買下剩餘股份，是波克夏併購非美國企業中規模最大的一筆。然而，對市值5000億美元的波克夏來說，414萬美元和解金額不大，卻凸顯這樣成熟的大公司仍可能在複雜的跨國法規遵守方面一樣要認栽。

(中時新聞網)